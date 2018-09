Un automobiliste circulant à contresens a percuté un motard, ce dimanche soir sur l'A7, à hauteur de Cabannes. Le motard est décédé et l'autoroute a dû être fermée afin de permettre aux secours d'intervenir.

Cabannes, France

On ignore encore comment la voiture s'est retrouvée à contresens sur l'autoroute. Ce dimanche soir, entre 20h30 et 21h, un automobiliste a percuté un motard sur l'A7, à hauteur de l'aire de Cabannes, près de Cavaillon, à la frontière des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Le motard est décédé.

🔴🔴|#Operations |

Les #pompiers13 sont mobilisés pour un grave accident de la circulation sur l'autoroute #A7 à hauteur de #Cabannes dans le sens #Avignon / #Marseille

La circulation est très difficile sur zone, évitez le secteur si possible. pic.twitter.com/yp50i7lSJN — Pompiers 13 (@SDIS13) September 16, 2018

Selon la gendarmerie, un autre automobiliste a été légèrement blessé dans l'accident. Le temps de l'intervention des secours, l'autoroute a dû être fermée entre Avignon sud et Cavaillon, en direction de Marseille. Selon Vinci Autoroutes, vers 4h du matin, une voie restait neutralisée afin de faire des travaux sur la chaussée.