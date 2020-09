Un motard des CRS de Lambersart meurt sur l'A10 près de Poitiers

Un motard des CRS de Lambersart est mort ce mardi après-midi vers 16h après une collision avec un camion sur l'autoroute A10 à hauteur de Saint-Martin-de-Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres. 3 motards étaient avec lui, selon les témoins il s'est déporté pour une raison à déterminer et percuté le poids-lourd qui allait moins vite. Un médecin et un pompier qui circulaient sur l'autoroute ont tenté de le réanimer sans succès. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a apporté sur twitter "son soutien à sa famille, à ses proches et à ses collègues"

La victime fait partie de la CRS 12, "il était très apprécié par ses collègues". Le gardien de la paix se rendait en renfort avec d'autres collègues à Toulouse, il était âgé de 38 ans et il était papa d'une fille de 10 ans.

La circulation a été légèrement perturbée pendant une heure après le drame.