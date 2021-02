Les gendarmes du peloton motorisé de Caen ont interpellé un motard qui roulait à 170 km/h sur la 2x2 voies limitée à 110 km/h entre Caen et Ouistreham, mardi 2 février. Il roulait avec un permis probatoire, qui l'oblige en théorie à rouler 10 km/h sous la limite légale. Son permis a été retiré.

Un motard avec un permis probatoire contrôlé à 170 km/h entre Caen et Ouistreham

La moto a été immobilisée et son pilote s'est vu confisquer son permis probatoire.

Le jeune motard a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sa moto a été mise à la fourrière.