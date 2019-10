Un motard entre la vie et la mort après un accident à Pessac, la police lance un appel à témoins

Pessac, France

La police lance un appel à témoins après un grave accident survenu ce jeudi matin à Pessac, vers 9 heures 20. Une moto et une voiture sont entrées en collision à l'angle de l'avenue de Bardanac et de la rue de Compostelle, non loin du campus universitaire. Le pronostic vital du motard, âgé d'une quarantaine d'années, est engagé. La police invite toute personne susceptible de posséder des informations sur cet accident à se manifester auprès du commissariat de Bordeaux, au 05.57.85.71.66 ou 05.57.85.71.67 (heures ouvrables) ou au 08.00.00.49.38 (en-dehors des heures ouvrables).