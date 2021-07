Un motard et sa passagère meurent dans une collision avec un camion à Neuf-Berquin

Jeudi 1er juillet à midi, une moto et un camion se sont percutés à Neuf-Berquin, au sud d'Hazebrouck. Le motard et sa passagère sont morts sur le coup. Une troisième personne, plus légèrement blessée, est hospitalisée.