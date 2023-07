Un motard et sa passagère se tuent dans un accident de la route au sud de La Charente-Maritime

le choc a eu lieu vers 3h45 sur la départementale 733 sur la commune de La Gripperie-Saint-Symphorien au sud de Pont-l'Abbé-d'Arnoult en Charente-Maritime. Une voiture et une moto sont entrées en collision . A l' arrivée des secours le motard et sa passagère étaient décédés. L'accident a a fait également deux blessés légers à bord de la voiture. Ils ont été pris en charge par le médecin du SMUR. La circulation sur la départementale 733 a été totalement interrompue le temps de l'intervention des secours. A cette heure on ignore les circonstances exactes de l'accident.

