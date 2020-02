Un motard et un cycliste meurent dans une collision au sud d'Amiens

Deux hommes de 31 et 75 ans sont morts ce vendredi en fin de matinée dans une collision entre une moto et un vélo sur la route entre Plachy Buyon et Nampty, au sud d'Amiens. Les secours les ont trouvés en arrêt cardio-respiratoire.