Un motard fait un malaise à cause de la chaleur entre Neau et Evron

Neau, France

Un homme de 60 ans a eu un coup de chaud ce samedi après-midi à cause de la canicule. Alors qu'il circule à moto, il fait un malaise vers 16h30 sur la départementale 32 entre Neau et Evron, à l'Est du département de la Mayenne.

Le motard a été transporté à l'hôpital de Laval. L'homme se porte bien indiquent les pompiers. Plusieurs coups de chaud ont été enregistrés ce samedi dans le département.

La chaleur a aussi vraisemblablement provoqué un feu dans un champ vers 15h30 à Saint-Jean-sur-Mayenne, au Nord de Laval. Deux hectares de végétation ont brûlé. En fin d'après-midi, les pompiers étaient encore sur place pour éviter toute reprise de l'incendie.