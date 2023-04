Un motard fait une chute de 8 mètres pendant une course d'enduro en Dordogne

La course a été interrompue le temps que les secours interviennent (photo d'illustration).

Un participant à la course d'enduro motos la Grappe de Cyrano a fait une grosse chute ce dimanche matin aux Eyzies en Dordogne. Alors qu'il roulait sur un parcours de liaison, le jeune homme de 27 ans a dérapé dans une ornière, avec sa roue avant, et il a perdu le contrôle de sa moto. Il a chuté dans un ravin en dessous de la piste, explique Yohan Laplanche, l'organisateur de la course. Il a dévalé la pente sur 8 mètres.

Fracture au poignet

Le lieu étant assez isolé, le motard a été secouru par les pompiers de Sarlat et par le SMPM, des pompiers spécialisés dans le secours en milieu périlleux et en montagne. Ils l'ont transporté à l'hôpital de Périgueux. Le motard souffre d'une fracture au poignet droit.