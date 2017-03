Un motard flashé à 251 km/h à Fay-aux-Loges

Un motard âgé de 41 ans a été intercepté dimanche alors qu'il roulait à 251 km/h à Fay-aux-Loges dans le Loiret sur une portion d'une route départementale limitée à 110 km/h. Le week-end a été marqué par plusieurs excès de vitesse impressionnants selon la brigade motorisée d'Orléans.

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, la brigade motorisée d'Orléans a multiplié les contrôles ce week-end, notamment les contrôles de vitesse. Plusieurs excès de vitesse ont été réalisés sur la route départementale 2060 entre Orléans et Montargis. A hauteur de Fay-aux loges, les gendarmes ont constaté trois dépassements de la limitation importants. La vitesse était limitée sur cette portion de deux fois deux voies à 110 km/h.

Le record à 251 km/h

Un motard de 41 ans, domicilié en Eure-et-Loir, a été flashé à 251 km/h. La vitesse retenue est de 238 km/h. Il a été interpellé sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Un autre motocycliste qui circulait, lui aussi, en direction de Montargis a été contrôlé à 207 km/h, soit une vitesse retenue de 196 km/h. Un automobiliste au volant d'une grosse cylindrée de marque allemande roulait à 206 km/h, la vitesse retenue est de 195 km/h.

Les trois contrevenants se sont vu retirer leur permis de conduire sur le champ et leur véhicule font l'objet d'une saisie judiciaire. Ils seront prochainement convoqués devant le tribunal de police, et non pas le tribunal correctionnel car ils ne sont pas récidivistes. Ils encourent en revanche la perte de 6 points sur leur permis de conduire et la confiscation de leur véhicule.

La saison est propice pour les sorties en moto. Avec le retour du soleil et de la chaleur, c'était le premier week-end où les motards pouvaient sortir leur véhicule du garage. Les pilotes ne doivent pas oublier les règles élémentaires du code la route - le capitaine Bruno Raimon, de l'EDSR du Loiret

En 2016, sur les routes du Loiret, 48 accidents ont impliqué des deux roues. "Il y a eu 5 morts," rappelle le capitaine Bruno Raimon, de l'escadron départementale de la sécurité routière, "et 42 personnes ont été hospitalisées."