Un motard flashé à 220 km/h au lieu de 110 sur la nationale 106 entre Alès et Nîmes

Nîmes, France

220 km/h au lieu de 110 ! Le double de la vitesse autorisée. C'est le triste record établi ce dimanche après-midi par un motard sur la nationale 106 entre Alès et Nîmes. En prime, ce motard âgé d'une trentaine d'années, originaire de Lunel, et son passager, ont pris la fuite parce qu'ils étaient parfaitement conscients de leur énorme excès de vitesse. "Le passager a tenté de dissimuler la plaque d'immatriculation avec ses mains, mais les gendarmes ont tout de même pu identifier la moto qui appartient au père du pilote"'indique le capitaine Jacques Ferrière qui dirige l'E.D.S.R., l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Gard. Le jeune homme a été interpellé à son domicile ce lundi matin. "Son permis lui a été retiré et il sera poursuivi devant le tribunal correctionnel, non seulement pour excès de vitesse, mais aussi pour mise en danger, en l'occurrence de lui même, mais aussi de son passager et des autres automobilistes qui circulaient à ce moment là sur la 106" poursuit le capitaine Ferrière.

Toujours au cours de ces contrôles sur cette même nationale 106, les gendarmes ont pris un autre motard d'une cinquantaine d'années à 180 km/h au lieu de 110 et un automobiliste de 80 ans à 161 km/h au volant d'une Lotus.

Pour mémoire, 9 personnes sont mortes depuis le début de l'année sur les routes du Gard.