Un motard flashé à plus de 210 km/h près de Montpellier

Ils adressent un carton rouge. Les gendarmes de l’Escadron départemental de sécurité routière de l'Hérault ont contrôlé deux motards en excès de vitesse ce vendredi 6 août sur la RD 612 au niveau de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. La route à cet endroit est limitée à 110 km/h. On peut clairement parlé de vitesse excessive pour les deux motards. Le premier a été flashé à 212 km/h et le second à 179 km/h. Les deux engins ont été placés en fourrière administrative. La justice déterminera leur confiscation ou non ainsi que le montant de l'amende. Les deux conducteurs ont terminé leur chemin à pied.

