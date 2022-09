Un motard fonce à 204 km/h sur une route de Dordogne, son permis retiré et sa moto saisie

Un motard à 204 km/h, une voiture à 170 km/h, sur une portion de route limitée à 90. Les gendarmes ont fait face à des infractions spectaculaires lors d'un contrôle le weekend dernier sur plusieurs axes du Bergeracois et notamment à Creysse, sur une portion de la nationale 21.

Les deux véhicules ont été saisis immédiatement par la gendarmerie. Ils ont été placés en fourrière par une dépanneuse, et les conducteurs sont repartis à pied, allégés de leur permis de conduire qui leur a également été retiré en attendant d'éventuelles suites devant la justice.

53 infractions constatées dans le weekend

Au cours de ces contrôles, les gendarmes ont aussi relevé des conduites en état d'alcoolémie et sous l'emprise de stupéfiants. Au total, les militaires de l'EDSR et de la compagnie de Bergerac ont relevé 53 infractions. "De nombreuses autres fautes graves de conduites ont été réprimées : 8 usages de smartphone, deux non respects de stop et un franchissement de ligne continue", indique la gendarmerie sur sa page Facebook.

Elle indique que "la gendarmerie mobilise ses forces et programme des opérations préventives et répressives au cours des prochains mois". L'année 2022 est particulièrement meurtrière sur la route en Dordogne, avec déjà 24 morts depuis le début de l'année.