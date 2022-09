Un motard gravement blessé dans un accident de la route à Chatuzange-le-Goubet

Ce lundi 19 septembre, peu avant 8 heures un accident de la route impliquant une moto et un camion s'est produit sur la départementale 532 à hauteur de Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme.

Un grave accident de la route a eu lieu ce lundi 19 septembre à 7h55 sur la D532 au niveau de Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme, près de la bretelle d’insertion de l’A 49. Une moto et un camion sont impliqués. Le motard âgé de 60 ans est gravement blessé. L'homme a dû être médicalisé sur place et transporté au centre hospitalier de Romans-sur-Isère. Le conducteur du camion lui est indemne. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.