Un motard gravement blessé dans une collision avec une camionnette en Dordogne

Un accident entre une moto et une camionnette a gravement blessé le conducteur du premier véhicule et légèrement la passagère du second. La collision a eu lieu ce lundi 5 juin 2023 après-midi, sur la départementale 708 au niveau d'Echourgnac (Dordogne).

Un motard a été gravement blessé dans une collision avec une camionnette, la passagère est légèrement blessée, après l'accident à Echourgnac (Dordogne) lundi. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini Un motard a été gravement blessé dans une collision avec une camionnette d'une société de carreleurs, survenue ce lundi après-midi sur la départementale 708 au niveau d'Echourgnac. La passagère de la fourgonnette est aussi légèrement blessée. Selon le maire de la commune, la camionnette circulait vers 16 heures sur une route perpendiculaire depuis Saint-Germain-du-Salembre. À l'intersection, arrêté à un stop, il n'aurait pas vu, au moment de redémarrer, le motard qui arrivait sur la départementale route du Dr Piotya, au moment de redémarrer. La visibilité est réduite à cet endroit, précise l'édile. Deux blessés Le motard de 28 ans a plusieurs fractures, notamment à la jambe précisent les gendarmes, mais son pronostic vital n'est pas engagé selon le maire. Le conducteur de la fourgonnette, ouvrier de la société de carrelage, n'est pas blessé. Sa passagère, une apprentie de 18 ans, est légèrement blessée, avec des douleurs lombaires. Ces deux blessés ont été transportés à l'hôpital de Périgueux. La circulation a été réduite à une voie sur la départementale le temps de l'intervention des secours, selon les pompiers.