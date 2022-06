Un motard gravement blessé sur l'A49 à Chatuzange-le-Goubet

L'accident a eu lieu ce mercredi après-midi, un peu après 16 heures 30, à hauteur du péage de Chatuzange-le-Goubet sur l'A49. Un motard de 28 ans a été percuté par une voiture et est grièvement blessé, en urgence absolue. Il a été transporté à l'hôpital de Valence. Ses jours ne sont pas en danger. Une équipe des sapeurs-pompiers et du Smur sont intervenus sur place.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident s'est produit quand le motard s'est inséré sur la voie rapide. Il a percuté le côté passager de la voiture. L'automobiliste de 22 ans a continué sa route et s'est arrêté un peu plus loin. Il est entendu par les gendarmes. Les premières analyses se sont révélées négatives. La circulation est restée perturbée sur place, suite à l'intervention des pompiers et du SMUR.