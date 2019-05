Un motard grièvement blessé après une collision avec une voiture à Bruère-Allichamps

Une voiture et une moto sont entrées en collision à Bruère-Allichamps, près de Saint-Amand-Montrond. Le motard est grièvement blessé.

Bruère-Allichamps, France

Les pompiers sont intervenus sur un accident de la route, jeudi 30 mai vers 15h30. Une voiture et une moto se sont percutées, route de Châteauneuf sur la départementale 35 à Bruère-Allichamps, un peu avant le pont qui enjambe l'autoroute A71.

On ne connaît pas les causes précises de l'accident, mais la moto et la voiture se seraient percutées de face. Le motard d'une trentaine d'années est dans un état très grave. Il était conscient à l'arrivée des pompiers mais souffre de plusieurs fractures.

Il doit être héliporté dans un centre hospitalier.