Un motard grièvement blessé entre Migny et Issoudun

Issoudun, France

Un motard a été gravement blessé ce vendredi, en fin de matinée après un accident de la route, sur la route départementale 9 entre Migny et Issoudun. Selon les premiers éléments, le motard de 22 ans a percuté un engin agricole, précisément un tracteur. La victime a été médicalisée par le SMUR et les pompiers d'Issoudun avant d'être transportée vers l'hôpital de Châteauroux. On ignore pour l'instant, les circonstances exactes de ce accident.