Un motard grièvement blessé sur l'A36, trafic fortement perturbé

De forts ralentissements ont eu lieu sur l'A36 ce lundi soir au niveau de la sortie 12, en direction de Mulhouse après un accident entre une voiture et une moto qui a fait un blessé grave.

Un accident a eu lieu vers 17h30 ce lundi soir sur l'A36 aux abords de Belfort. Une voiture a percuté une moto, peu avant les sorties 12a (Danjoutin - Bavilliers) et 12b (Belfort Centre), dans le sens Montbéliard Mulhouse. Le motard a été gravement blessé et transporté à l'hôpital Nord Franche Comté. Le trafic a été très fortement perturbé. La voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence ont dû être neutralisées par la gendarmerie.