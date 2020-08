Un drame terrible s'est déroulé sur les routes de Florange ce vendredi en début d'après-midi. Un motard a heurté un bus au niveau du carrefour entre la route nationale et la rue de Fameck. Il est mort sur le coup.

Un motard heurte un bus et décède à Florange

Il était 12h56 ce vendredi lorsqu'un motard a heurté un bus du réseau Transfensch à un carrefour de Florange. Le croisement est situé entre la route nationale et la rue centrale. Le choc a été violent et le corps de la victime a été projeté sur plusieurs mètres. Sa machine a également été détruite. Malheureusement, les secours, alertés, n'ont pas réussi à réanimer l'homme qui est mort sur le coup d'un arrêt cardio-respiratoire. Le chauffeur du bus, de son côté, a été pris en charge. Il est choqué et négatif à toutes substances.

Une enquête en cours

Au vu des premiers éléments de l'enquête, obtenus via des témoignages et de la vidéosurveillance d'un supermarché situé juste devant le lieu du drame, il semblerait que la moto ait traversé le carrefour alors que les autres véhicules de la file marquaient le feu rouge. Il y a croisé le bus qui venait perpendiculairement et qui, lui, s'était engagé sur un feu vert, en direction de la rue de Longwy pour se rendre à son dépôt. C'est pourquoi personne ne se trouvait à l'intérieur au moment des faits.