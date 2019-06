Un motard mayennais arrêté à Champéon à 130 km/h au lieu de 80 km/h

Champéon, France

Ce samedi vers 11h, un motard a été stoppé net dans ses envies de vitesse. Il a été contrôlé à 131 km/h sur la nationale 12 au niveau de Champéon, normalement limitée à 80 km/h.

Le conducteur s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire et sa moto a été immobilisée. Il sera convoqué plus tard devant la justice. Il risque une forte amende et son permis pourrait être suspendu.