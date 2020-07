Un motard meurt après avoir glissé sur le périphérique de Toulouse

Accident mortel ce matin sur le périphérique de Toulouse, vers 9h45. Précisément sur l'A621 entre Blagnac et Toulouse, au niveau des Sept-Deniers. Quatre voitures ont tenté d'éviter des objets présents sur la chaussée et se sont percutées. L'accident entre ces véhicules n'a provoqué que de la tôle froissée. En revanche, un motard de 45 ans est arrivé derrière, et a glissé en voulant éviter ces objets. Il a glissé et percuté la barrière de sécurité, sur le terre-plein central. Il est décédé.

Selon des auditeurs qui ont appelé France Bleu Occitanie ce mercredi matin pour signaler , ces objets présents sur la chaussée étaient des "obstacles en béton", sur la voie de gauche et centrale, dans cette portion à trois voies. Certainement un chargement perdu par un poids-lourd.

Le trafic restait très perturbé à la mi-journée dans le secteur, notamment dans le sens Blagnac-Toulouse, en arrivant sur l'échangeur des Minimes.