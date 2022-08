Un motard meurt dans un accident sur l'autoroute A21

Un accident mortel s'est produit ce jeudi midi sur l'A21, du côté de Sallaumines. Le bilan est lourd, un motard est mort. On ne connaît pas encore les circonstances de cet accident. L'autoroute a été fermée pendant un peu plus d'une heure et demie de Douchy-les-Mines jusqu'à Aix-Noulette. Toutes les voies ont été neutralisées dans ce sens de circulation.

L'accident a provoqué plusieurs kilomètres de bouchon.