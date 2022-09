Un motard meurt sur la route, à l'ouest de Toulouse

Un violent accident s'est produit ce matin du lundi 5 septembre, à l'ouest de Toulouse. Une voiture et une moto se sont percutés peu après 9h à Fonsorbes, sur la route de Bragot.

A leur arrivée, les six sapeurs-pompiers de Haute-Garonne ont constaté que le motard gisait au sol, inanimé. Malgré les efforts des secouristes (pompiers et SAMU), et un massage cardiaque, l'homme de 38 ans est mort sur la chaussée.