Un motard perd la vie dans une collision avec une voiture à Carros

C'est dans la zone industrielle de Carros que le drame s'est joué ce jeudi matin avant 11 heures. Un motard circule sur une voie en direction du nord, et souhaite alors dépasser la voiture devant. Il se déporte alors qu'une voiture arrive en face et le percute de plein fouet. L'homme chute à terre et heurte une deuxième voiture.

"Il n'a pas pu être réanimé"

Les pompiers précisent ce jeudi midi que l'homme âgé de moins de trente ans n'a pas pu être réanimé. A l'arrivée des secours il était déjà en arrêt cardiorespiratoire.