Un motard pris en excès de vitesse tente d'echapper aux gendarmes à Alès

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère

Contrôlé à 154 km/h au lieu de 110 sur la nationale 106 à la hauteur de Vézénobres, un motard a refusé de s’arrêter. Il a été finalement interpellé après une course poursuite de plus de 22 km. Sa moto a été saisie et son permis suspendu. Il répondra de ses actes devant le TGI d'Alès en mai prochain.