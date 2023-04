Un motard recherché pour meurtre en Belgique arrêté à Mons-en-Barœul

La Police judiciaire de Lille a interpellé à Mons-en-Barœul (Nord) un homme de 29 ans, membre des Hells Angels, un club de motards fondé aux Etats-Unis. Selon la PJ, cet homme était recherché en Belgique, pour un meurtre commis à Leuze-en-Hainaut en août 2022, et pour lequel il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.

Après une surveillance débutée quelques jours plus tôt, la police a arrêté cet homme de nationalité française le 14 avril, dans une habitation où il était hébergé. Un pistolet automatique a été découvert sur place. Selon la PJ, le motard était connu pour des faits de violences et de vols aggravés commis en France. Il a été présenté au parquet et écroué en attendant d'être remis aux autorités belges.