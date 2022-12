Un motard arrêté en Dordogne à 165km/h au lieu de 90, six mois après avoir récupéré son permis

Un motard de 26 ans a été arrêté ce dimanche 5 décembre vers 17h30 en Dordogne alors qu'il roulait à plus de 165 km/h à Bergerac sur la départementale 709, une route limitée à 90. Les gendarmes de la brigade motorisée de Bergerac étaient en train de contrôler la vitesse sur cet axe quand ils l'ont vu passer aux jumelles.

Lorsqu'ils l'ont arrêté, les militaires se sont rendus compte que le jeune homme de 26 ans avait déjà été interpellé en août 2021 pour un grand excès de vitesse en août 2021. A l'époque, sa moto de type Roadster de plus de 100 chevaux selon les gendarmes avait été saisie et son permis suspendu pendant six mois. Récupéré en mai dernier, son permis lui a nouveau été confisqué ce dimanche soir, tout comme sa moto.

Le Périgourdin, ambulancier de profession, n'était pas sur la route du travail ce soir-là. Il sera convoqué prochainement par la justice pour un délit de grand excès de vitesse en récidive.