Un motard, originaire d'Antibes, a été contrôlé lundi soir à 235 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute A8 à hauteur de Saint-Maximin. L'homme roulait sans assurance. Son permis n'était plus valide, il n'avait plus de point. L'homme sera convoqué dans les semaines qui viennent devant la justice.

Un motard sans permis et sans assurance contrôlé à 235 km/h sur l'A8 à hauteur de Saint-Maximin

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, France

Les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Maximin (Var) ont contrôlé lundi soir vers 21h30 un motard roulant à 235 km/h (au lieu de 130) sur l'autoroute A8 à hauteur de Saint Maximin et en direction d'Aix-en-Provence. Poursuivi par la Mégane RS des gendarmes, cet Antibois de 35 ans, a expliqué qu'il ne se "rendait pas compte qu'il roulait aussi vite". L'homme, auto-entrepreneur, roulait sans permis valide (il n'avait plus aucun point), et sans assurance. Sa moto, une Yamaha, a été placée en fourrière administrative. L'homme devrait être convoqué devant la justice dans les semaines qui viennent.