L'accident a été extrêmement violent selon les sapeurs pompiers et les gendarmes. Un motard de 50 ans s'est tué ce mardi soir vers 20h dans le centre de Grugny au nord de Rouen, route de la libération. La vitesse serait en cause. Après avoir percuté le mur d'une propriété son corps a été retrouvé 45 mètres plus loin.