Un motard se tue sur le circuit de Lédenon

Un accident mortel s'est produit ce mercredi vers 12h45 sur le circuit de Lédenon (Gard) à une quinzaine de kilomètres de Nîmes. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, deux pilotes se sont percutés et ont perdu le contrôle de leur machine. L'un d'eux, âgé de 52 ans, est décédé. Le second n'est que légèrement blessé. Le circuit avait été privatisé par un groupe de six motards allemands indique le parquet de Nîmes dans un communiqué. Un magistrat se rend sur les lieux. Les gendarmes de Marguerittes sont également sur place.