Sarthe : un motard transporté par hélicoptère après un accident à Villeneuve-en-Perseigne

Un accident s'est produit ce mercredi matin peu après 8h00 près de Villeneuve-en-Perseigne, dans le nord de la Sarthe. Le choc entre une voiture et une moto a fait un blessé grave. La victime a été transportée par hélicoptère à l'hôpital d'Alençon.

Un accident s'est produit ce mercredi peu après 8h00 entre une voiture et une moto. Le choc a fait un blessé grave, le conducteur du deux roues. Cet homme, âgé d'une trentaine d'années, a du être transporté par hélicoptère sur l'hôpital d'Alençon. La collision s'est produite sur la départementale 311 entre Neufchâtel-en-Saosnois et Alençon, à la limite entre la Sarthe et l'Orne.

Le trafic sur cet axe est rétabli mais il a été coupé pendant plus d'une heure ce mercredi matin pour permettre l'intervention des secours.