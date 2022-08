Un motard trouve la mort sur l'Autoroute A89 en Corrèze

Un motard de 55 ans a trouvé la mort ce mercredi matin sur l'Autoroute A89, en Corrèze, au niveau de Saint-Angel. On ignore pour l'instant les causes et les circonstances précises de l'accident.

L'accident est survenu vers 9h30, dans le sens Lyon-Bordeaux, à hauteur du PR 263. La voie de droite a dû être neutralisée par les secours, le temps d'établir les constations liées à cet accident. Selon des témoins, le pilote, seul en cause, s'est déporté vers la glissière de sécurité, mais on ignore pour l'instant les causes et les circonstances précises de l'accident.