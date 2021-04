Un motard tué dans un accident de la route en pleine nuit à Avignon

Un motard a été tué dans un accident de la route à Avignon, dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 avril. La collision entre sa moto et une voiture a eu lieu vers 1h du matin sur la route de Lyon, entre Avignon et le Pontet. Le motard d'une cinquantaine d'années n'a pas survécu au choc. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident.