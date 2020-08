Un motard tué dans une collision à Boissières

Les pompiers du Gard sont intervenus ce dimanche en fin d'après midi à Boissières (Gard) suite à une collision entre une voiture et une moto. A leur arrivée, le motard, âgé de 52 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré la tentative de réanimation, il est décédé. Les 3 personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture ont été choquées.

Un automobiliste blessé légèrement à Vic-le-Fesq

Dans la nuit de dimanche à lundi, un autre accident a eu lieu à Vic-le-Fesq à l'intersection des RD 6110 et 674. Un automobiliste âgé de 20 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a fait plusieurs tonneaux. Il était seul en cause. Blessé légèrement, il a été transporté au CHU Carémeau. L'origine de l'accident est inconnue.