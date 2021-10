Un motard tué dans une collision avec un autocar dans le Cher

Peu avant 17 heures, une collision entre un autocar et une moto a fait un mort. Le motard n'a pas survécu à la violence du choc.

Les gendarmes sont sur place pour tenter de déterminer les circonstances et les causes de cet accident

Un dramatique accident ce vendredi après-midi sur les routes du Cher. À une intersection entre deux axes départementaux, une moto et un autocar se sont percutés entre Neuvy-sur-Barangeon et Theillay. Le motard n'a pas survécu à la violence du choc, il est mort malgré l'intervention des secours. La collision s'est produite peu avant 17 heures.

Ce vendredi soir, peu avant 20 heures, les gendarmes du Cher procédaient encore aux constations sur place pour tenter de déterminer les circonstances et les causes de cet accident mortel. Une déviation est également en place et interdit la circulation sur la D22.