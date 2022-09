Un mouvement de grève sans précédent chez les travailleurs sociaux dans le Biterrois

Mais que se passent dans les services sociaux du Conseil départemental de l'Hérault ? Ce n'est pas un, mais quatre préavis de grève qui ont été déposés cette semaine dans le Biterrois par la CGT. Les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés du Service Territorial de Solidarité (STS) de Capestang au nord ouest de Béziers, sont les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme. Le personnel dénonce des conditions de travail déplorables ; une surcharge d'activité liée au non remplacement du personnel faute de candidats.

"La situation est dramatique dans les services. Capestang , c'est terrible. La Devèze aussi"- La CGT

Les fonctionnaires territoriaux cessent le travail ce mardi. Mais cet appel lancé la semaine dernière a eu un effet en cascade sans précédent d'après le syndicat. Trois autres préavis ont été déposé à Béziers dans les STS de la Devéze, Arènes et Foch. Un cinquième doit être déposé à Montpellier. D'autres centres pourraient aussi embrayer le pas dans les prochains jours explique à France Bleu Hérault Benjamin Karchen, le secrétaire général de la CGT au Conseil départemental. "Signe de ce malaise dans la profession, un préavis d'une durée d'un mois a été déposé au Service Territorial de la Solidarité dans le quartier de la Devèze".

Effectifs inadéquats, absence de remplacements, charges de travail en augmentation- CGT

"La situation est dramatique dans les services. Capestang, c'est terrible. La Devèze aussi "- Benjamin Karchen, le secrétaire général de la CGT au Conseil départemental. Copier

Les travailleurs sociaux interviennent auprès des personnes en difficultés

"Depuis des mois des alertes ont été lancées par le personnel" dixit la CGT, "_sans que le conseil départemental soit en mesure concrètement d'y répondre. La situation est intenable. Le personnel est épuis_é" déplore Benjamin Karchen, représentant de la CGT au Conseil départemental

"On se retrouve autant en souffrance que les personnes que nous accompagnons. Voire même plus en souffrance"

Le Service Territorial de solidarité de Capestang compte une quinzaine de salariés. Un sur quatre serait en arrêt maladie. Les équipes sont épuisées suite à une surcharge de travail. L'insalubrité des locaux serait insupportable d'après le personnel.

"Les arrêts maladie, non remplacés, ne se comptent plus"- Personnel

"Les usagers sont directement impactés. Nous ne sommes plus en mesure de répondre aux sollicitations d'urgence comme on devrait le faire" expliquent à France Bleu Hérault des fonctionnaires territoriaux souhaitant garder l'anonymat par crainte de représailles. "Comment prioriser une urgence plutôt qu'une autre. Des collègues sont en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Je ne suis pas persuadée de les revoir car elles ne sont plus en capacité de répondre à ce métier qu'elles ont choisi pour aider les autres".

"Nous sommes tous (et toutes) épuisés et affectés de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Les dossiers s'accumulent" Copier

Fatigue, épuisement, Mal-être

"C'est frustrant de ne pas pouvoir remplir notre mission. Des familles sont en grande difficulté. Une facture impayée, une impossibilité pour certaines d'acheter à manger. On doit prioriser l'urgence. C'est çà dire que nous devons faire le choix entre une aide financière ou une coupure de courant. Nous sommes sur des délais de rendez-vous longs. Trop longs. Nous sommes contraints de ne pas faire certaines missions".

"Voilà plusieurs mois que nous sommes en difficulté. J'ai l'impression de survoler mon travail. Je n'approfondis rien"

Le personnel de Capestang comme d'autres annoncent d'ores et déjà leur intention de participer ce jeudi 29 septembre au mouvement de grève national en faveur du pouvoir d'achat, les droits des travailleurs et la réforme des retraites. Un rassemblement est organisée par la CGT, Sud Solidarité et et la FSU. Le départ est donné à 10h30 devant la bourse du travail (place David D'Angers) avant une déambulation dans les rues de Béziers.