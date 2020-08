Un Mulhousien de 28 ans se noie à Woippy-Plage, en Moselle

C'est un drame au coeur de l'été mosellan. Un homme de 28 ans s'est noyé, ce jeudi 6 août, sur le site de Woippy-plage, près de Metz. Une enquête a été ouverte.

Originaire de Mulhouse et en vacances en Moselle, La victime s'était rendue en fin d'après-midi sur ce site de loisirs avec sa sœur cadette, majeure également et ses deux parents.

Des baigneurs qui ne savent pas nager

Bien que ne savant pas nager, les deux adultes décident de se jeter à l'eau. Rapidement, ils sont en difficulté. Des témoins sont alertés par leurs cris et ils parviennent à secourir la plus jeune. Mais le temps de la mettre à l'abri, sur la berge, son frère, lui, avait disparu.

Les autres baigneurs ont mis plusieurs minutes à le retrouver.

En arrêt cardio-respiratoire, le Mulhousien a été réanimé par les secours arrivés sur place. Mais transporté dans un état grave au CHR de Mercy, la victime est finalement décédée dans la soirée.

Le site de Woippy-plage est un bassin naturel, avec du sable rajouté au fond de l'eau. Ce n'est pas trop profond, explique la mairie, mais par endroit, des crevasses peuvent se former. C'est sans doute dans cette zone plus profonde, que le drame s'est joué.

Une baignade non surveillée

La baignade est autorisée dans ce plan d'eau, mais non surveillée, car la ville de Woippy n'a pas pu recruter suffisamment de sauveteurs avant l'été. Le site a donc été classé " risques et périls " par la direction départementale de la jeunesse et des sports et de nombreux panneaux d'avertissement ont été installés autour du plan d'eau.

Joint par France Bleu Lorraine, le maire Cédric Gouth n'envisage pas dans l'immédiat de prendre un arrêté interdisant la baignade sur le site. Il a toutefois demandé à ses policiers municipaux d'effectuer des rondes plus régulières et de faire sur place de la prévention.

Une enquête en flagrance a été ouverte par les policiers de la sûreté départementale de Metz.

En 2013 et 2014, deux mineurs avaient déjà perdu la vie, en se baignant à Woippy-Plage, mais dans des circonstances différentes.