Un multirécidiviste des délits routiers arrêté sans permis et après avoir bu en Dordogne

Un conducteur très connu de la justice a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi par le peloton motorisé de Saint-Astier. Comme l'indiquent nos confrères de Sud Ouest, l'habitant de Chantérac avait bu, il n'avait pas de permis et il a refusé d'obtempérer. Le multirécidiviste a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Périgueux.

Bloqué par un train

Dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'ils patrouillent à Neuvic, les gendarmes remarquent qu'une voiture roule un peu vite, et effectue un dépassement dangereux. Ils lui demandent de s'arrêter mais le conducteur continue sa course, alors les gendarmes allument les gyrophares et les avertisseurs sonores. Le conducteur âgé de 47 ans continue de rouler jusqu'à ce qu'il se retrouvé bloqué par le passage d'un train. Il prend un petit chemin de terre sur le côté, puis finit par s'arrêter.

L'homme est poursuivi pour conduite sans permis, sous alcool et pour refus d'obtempérer, à chaque fois en récidive. Après sa garde à vue, il a été déféré ce samedi matin puis placé en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit jugé, en comparution immédiate, mardi après-midi.