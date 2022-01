Un multirécidiviste et sa compagne, une mineure en fugue, sont mis en examen pour des vols dans le Forez

Lui est un multirécidiviste de 22 ans, condamné 24 fois, notamment pour des vols et des violences. Elle est une adolescente de 15 ans en fugue. Le couple est mis en examen pour des vols et des tentatives d'extorsion avec arme à Feurs et à la Fouillouse ce lundi 31 janvier. L'homme est placé en détention provisoire et sa petite amie est placée sous contrôle judiciaire déclare le procureur de Saint-Étienne. Ils ont été interpellés après une semaine de recherche.

Une course poursuite en Audi A3

La cavale commence le 22 janvier. Ce jour-là, à Feurs, un couple tentent de voler une Mercedes en menaçant la victime avec un pistolet. Elle résiste, mais les deux agresseurs repartent quand même avec les clés d'une autre voiture, une Golfe, qu'ils reviendront chercher plus tard. les forces de l'ordre tentent de les arrêter à ce moment, mais sans succès. L'enquête en flagrance est alors lancée.

Le suspect sous bracelet électronique

Elle se poursuit ce samedi 29 janvier, à la Fouillouse. Cette fois, le même couple prend en chasse une voiture, la percute et lui tire même dessus pour qu'elle s'arrête. Il s'empare d'une cargaison de cigarettes de contrebande. C'est au terme d'une course-poursuite sur l'A72, avec une Audi A3, que les gendarmes mettent la main sur les deux suspects.

Les deux jeunes gens auraient à chaque fois contacté leurs victimes par internet pour les piéger au moment de leur rencontre. L'adolescente de 15 ans est inconnue de la justice, mais pas son petit ami. Malgré ses 22 ans, il a déjà été condamné 24 fois, notamment pour des faits de violences et de vol, ont 17 fois quand il était mineur selon le procureur de Saint-Étienne. Le jeune homme portait d'ailleurs un bracelet électronique pour purger une précédente condamnation.