Un mur s'effondre dans une rue de Bagnols-sur-Cèze, la mairie sécurise la zone

Une partie du mur de la rue des Remparts du Collège à Bagnols-sur-Cèze s'est effondrée après les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville la semaine dernière. Depuis mi-octobre, des travaux destinés à faciliter l’évacuation des eaux pluviales sont en cours dans cette rue. Ils ont pour but de canaliser cette eau de pluie pour qu'elle ne vienne pas polluer le réseau d’assainissement.

Commencés par temps sec, les travaux ont été perturbés la semaine dernière par les fortes pluies qui se sont infiltrées et qui ont fragilisé le mur qui correspond aux anciens remparts de la cité de Bagnols au Moyen-Âge qui date du XIVe siècle et qui a été restauré au XVIIe siècle.

Cet édifice constitue un patrimoine remarquable de l’histoire de Bagnols-sur-Cèze et la municipalité s’est immédiatement rapprochée des Bâtiments de France. Un rendez-vous est d’ores et déjà fixé entre le maire et les experts en début d’année 2023 pour déterminer les suites à donner à cet incident.

En attendant, la zone a été sécurisée pour éviter tout danger immédiat. La rue restera fermée aux véhicules jusqu’au 8 janvier, avec toutefois l’installation d’un passage piéton pour permettre aux riverains d’accéder à leur domicile.