Un musée à la gloire du troisième Reich découvert à Niort, les démineurs vérifient armes et explosifs

Les démineurs de la Rochelle interviennent ce mercredi 8 décembre à Niort après la découverte d'un arsenal militaire chez un Niortais. Les policiers se sont rendus chez cette personne d'un certain âge car elle ne répondait plus aux appels depuis samedi et ils ont trouvé un véritable musée privé à la gloire du IIIe Reich. Il y aurait une centaine d'armes - fusils, pistolets, fusils-mitrailleurs, armes blanches - mais aussi des explosifs type grenades. Explosifs qui sont analysés pour savoir s'ils sont dangereux ou non. Des vérifications sont donc en cours.

