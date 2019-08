Un musée dédié à l'huile d'olive au milieu des vignes à Oppède

Plusieurs centaines d'amateurs et de touristes ont déjà poussé la porte du musée de l'huile d'olive inauguré fin juin an cœur du domaine viticole et oléicole de La Royère à Oppède en Luberon. Une visite incontournable pour tout savoir sur l'arbre, sa culture, son huile et ses produits dérivés.

Oppède, France

Un nouveau musée s'offre à la visite des petits et des grands depuis le début de l'été en Vaucluse : le musée de l'huile d'olive construit sur le domaine viticole (33 ha) et oléicole (7ha) de La Royère à Oppède. Disons le franchement, il manquait au département déjà riche de plusieurs musées ou espaces dédiés à la vigne, à la lavande, aux truffes, aux fruits confits etc. Le musée de l'huile d'olive s'étend sur 300 m2 et présente, dans une mise en scène très soignée, un millier d'outils et d'objets de mouliniers en provenance de tout le pourtour méditerranéen. "Ce musée rassemble tous les éléments d'art et de tradition populaire concernant l'huile d'olive" précise son créateur Jean-Pierre Hugues, entrepreneur passionné.

Un ancien moulin entièrement reconstitué

Le musée est conçu comme un voyage très pédagogique. Il s'intéresse successivement à l'arbre, à la cueillette, au tri, au pesage, au broyage, au pressurage, au stockage et au régime méditerranéen ! Deux espaces sont particulièrement appréciés des visiteurs : la reconstitution complète d'un ancien moulin à huile déniché à Monticello en Corse et celle d'un moulin de Fès avec sa presse à vis datant du XVIIème siècle. Des dégustations d'huile d'olive et une boutique sont également à la disposition des visiteurs, de plus en plus nombreux. Le domaine produit

Le musée de l'huile d'olive La Royère est ouvert tous les jours de 9h à 18 heures 375, route de la Sénacole à Oppède.