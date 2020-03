Un mystérieux enlèvement sur un parking à Montpellier

Deux hommes, soupçonnés d'enlèvement et de séquestration, sont en garde à vue depuis mercredi 4 mars au commissariat de Montpellier. Ils ont été arrêtés au volant d'une voiture avec un homme de 48 ans, sous curatelle, dans leur coffre. Une personne qu'ils auraient enlevée sur le parking d'une supermarché de Montpellier.

Étrange scène sur le parking

Cette mystérieuse affaire débute en effet avec l'alerte donnée la veille par une cliente du Géant Casino du quartier Celleneuve : elle vient d'assister à une étrange scène sur le parking. Deux hommes qui en embarquent un troisième de force. Il le font monter dans le coffre d'une petite citadine et s'en vont. La vidéosurveillance confirme le scénario et permet d'identifier une plaque d'immatriculation partielle.

Tous les trois originaires de Tours

Les recherches sont lancées, et le lendemain un équipage de la BAC qui quadrille le secteur retrouve la voiture avec... les deux hommes à l'avant et le troisième toujours dans le coffre. Cet homme est originaire de Tours comme les deux autres. Ils se connaissent mais on ne connait pas leurs liens exacts. Les deux kidnappeurs ont 22 et 25 ans. Les auditions sont en cours pour éclaircir leur mobile.