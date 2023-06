Un nageur qui effectuait la traversée de la Manche disparait au large de la Côte d'Opale

Le Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Gris-Nez (CROSS) a été averti ce mardi de la disparition d'un nageur professionnel. Il tentait de traverser la Manche dans la journée avec un accompagnateur en bateau, il avait quitté l'Angleterre et il a été localisé pour la dernière fois au large du Cap Gris-Nez. C'est le bateau suiveur qui a donné l'alerte.

ⓘ Publicité

Recherches arrêtées

Le CROSS Gris-Nez a donc lancé un appel à tous les bateaux du détroit du Pas-de-Calais, et deux hélicoptères ont été envoyés sur la zone : le Dauphin de la Marine Nationale basé au Touquet et le NH90, appareil belge situé à Coxyde. La vedette Aber Ildut de la Gendarmerie Maritime et le Canot tous temps Notre-Dame-du-Risban de la SNSM ont également participé aux recherches en vain. "L'intégralité de la zone a été blanchie" précise la préfecture maritime qui a décidé d'arrêter les recherches dans la soirée, "les recherches ne reprendront pas".