Un Nancéien fait condamner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme

La juridiction internationale estime ce jeudi 23 mai qu'un habitant de Nancy a été victime en 2000 en Moselle d'une "enquête lacunaire et déficiente". La France est condamnée à verser 20 000 euros au plaignant.

Nancy, France

La Cour européenne des droits de l'homme annonce ce jeudi 23 mai condamner la France à verser 20 000 euros à un Nancéien pour "une enquête lacunaire et déficiente".

L'affaire remonte à l'année 2000, le plaignant un habitant de Nancy âgé de 24 ans à l'époque est blessé par une balle tirée par un policier qui tente de l'interpeller. Ce soir de mars 2000, le jeune homme se rend chez un ami à Thionville en Moselle. La soirée est un peu bruyante et arrosée. Un riverain suppose un cambriolage en cours, il appelle la police. Une patrouille arrive sur les lieux et tente d'interpeller les deux hommes mais durant l'arrestation, l'un des policiers fait usage de son arme et blesse le Nancéien à la gorge.

Devant la justice, le fonctionnaire justifie le tir comme un acte de légitime défense expliquant avoir été menacé d'un couteau. Le jeune homme est jugé pour violence volontaire mais le tribunal annule la procédure en raison d'irrégularités lors de sa garde à vue. Il attaque à son tour le policier pour tentative de meurtre mais là encore la justice conclut à un non lieu.

En 2010, le Nancéien saisit la Cour européenne des droits de l'homme. La France n'est pas condamnée ce jeudi 23 mai 2019 pour le coup de feu du policier mais les juges estiment que l'enquête a été "lacunaire et déficiente".