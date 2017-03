Un nancéien à mobilité réduite se fait voler son vélo adapté

Daniel, un habitant de Nancy a découvert le vol de son vélo couché, vélo adapté à son handicap ce samedi 25 mars. Le tricycle était attaché dans l'entrée de son immeuble. Pour Daniel, ce vélo était une solution plus adaptée à ses déplacements que le fauteuil roulant.

Daniel, un nancéien , à mobilité réduite a acheté son vélo couché il y a un an et demi. Un tricycle avec un cadre de couleur orange, un siège noir, un autocollant sur le côté droit, pour un montant de 2500 euros. Depuis, Daniel utilise ce vélo au quotidien pour ses déplacements. Il dit que pour lui, le vélo couché est plus facile que le fauteuil roulant

Les voleurs ont forcé l'entrée avec un pied de biche.

Daniel s'est aperçu du vol de son vélo ce samedi 25 mars. Il était stationné dans le commun de son immeuble de l'avenue du général Leclerc à Nancy. Les voleurs ont forcé l'entrée avec un pied de biche. Le cycliste dit avoir un témoin, il a porté plainte.