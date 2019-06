Un Nantais de 20 ans reconnu coupable d'avoir volé 19 voitures en 32 jours

Un Nantais de 20 ans a été condamné par défaut à un an de prison avec sursis ce jeudi par le tribunal correctionnel de Nantes. Il a été reconnu coupable d'avoir volé 19 voitures en Loire-Atlantique entre le 31 mars 2017 et le 2 mai 2017.

Nantes, France

Un Nantais de 20 ans a été condamné par défaut à un an de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d'avoir volé 19 voitures en Loire-Atlantique entre le 31 mars 2017 et le 2 mai 2017. Les faits se sont produits à Nantes, à Rezé, à Campbon, à Saint Nazaire ou encore à Bouguenais. Le jeune homme dérobait uniquement des véhicules de la marque Renault. 15 Clio et 4 Twingo. A chaque fois, le même mode opératoire. Il brise la vitre d'une voiture, puis, casse le Neiman avec un tournevis, et démarre, avec à ses côtés, un ami, un mineur de 15 ans au moment des faits.

Ensemble, ils emmènent des copines en soirée et quand il n'y a plus d'essence dans le véhicule, soit ils en volent un autre et reprennent leur route, soit ils l'incendient. Cela s'est produit neuf fois. Mais les deux protagonistes commettent quelques faux-pas. Ils laissent notamment des empreintes dans les habitacles et abandonnent un téléphone portable et un GPS dans une voiture volée. Ces indices permettent alors de les identifier et de les interpeller.

Inconnu de la justice jusqu'ici, le jeune homme de 20 ans a écopé d'un an de prison avec sursis. L'adolescent devrait lui comparaître prochainement devant le tribunal pour enfants.