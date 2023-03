Un naturopathe de Dordogne mis en examen pour des viols sur une adolescente

Un Périgourdin de 59 ans qui exerce le métier de naturopathe est accusé d'avoir commis plusieurs viols sur une adolescente, en Dordogne. Selon nos informations, cette jeune fille de 14 ans était une patiente. Elle consultait cet adepte de la médecine douce pour tenter de soigner un mal-être. Il est mis en examen pour viols sur mineur de moins de 15 ans.

Des viols commis pendant quatre mois

Les faits se seraient produits à plusieurs reprises lors de consultations au cabinet de ce naturopathe, dans l'agglomération de Périgueux (Dordogne). Le premier viol remonterait au début du mois septembre dernier. D'autres auraient suivi jusqu'en décembre 2022. Ce Périgourdin aurait aussi violé cette même adolescente en dehors des consultations. Il échangeait avec sa victime par message sur son téléphone portable.

Une relation "amoureuse" selon l'homme de 59 ans

Devant les enquêteurs, le naturopathe de bientôt 60 ans reconnait des actes sexuels, mais explique qu'il entretenait une relation amoureuse avec l'adolescente. Quand elle dénonce les faits, la victime dit avoir été victime d'abus. Le journal intime de cette dernière a pu être exploité. Elle y a écrit ce qu'elle a subi. Un élément de preuve qui est ajouté au dossier.

Interdit d'exercer et de travailler avec des enfants

Après deux jours de garde à vue, le Périgourdin, inconnu de la justice pour ce genre de faits, a été présenté à un juge d'instruction jeudi matin. La procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, confirme que cet homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire strict, mais se refuse à tout commentaire sur l'affaire. En plus d'être soumis à une interdiction d'entrer en contact avec la victime, le naturopathe ne peut plus exercer son métier et toute autre profession qui l'amènerait à être en relation avec des mineurs.

Jusqu'à 20 ans de prison

L'enquête ouverte va aussi consister à chercher si d'autres patientes ont été victimes de ce naturopathe. Il encourt jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle.

Une information judiciaire est ouverte pour viols sur mineur de moins de 15 ans. Par ailleurs, une enquête est menée en parallèle de cette procédure pour "exercice illégale de la médecine". En plus de se présenter comme naturopathe, qui est une profession non réglementée, le mis en examen proposait des séances d'acuponcture à ses patients. Une prestation qui ne peut être dispensée que par un médecin. Certains autres professionnels de santé peuvent être amenés à utiliser des aiguilles d'acuponctures sur leurs patients, mais dans un cadre très précis.