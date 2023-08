Un navire de la Brittany Ferries dérouté à Brest après une suspicion d'intoxication alimentaire à bord

D'importants moyens ont été déployé ce mardi 8 août au matin sur le ferry Pont-Aven de la Brittany Ferries, après que l'infirmière du navire a communiqué sur une possible intoxication alimentaire. "34 membres d’équipage présentent depuis hier soir des symptômes évoquant une intoxication alimentaire. Aucun passager n’est concerné" peut-on lire d'après un communiqué de la préfecture du Finistère.

Le ferry a été dérouté vers Brest, alors qu'il faisait route de Santander (Espagne) à Plymouth (Angleterre). Il est arrivé sur place à 11h30. Le SAMU, avec le concours des pompiers, doit procéder à des examens médicaux des personnes touchées. Les personnes touchées sont des membres du personnel hôtelier. Leur état de santé ne nécessitait pas d'évacuation en mer. Ils ont été transférés vers l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest.

Une relève attendue

"Les services de la DDPPP (Direction départementale de la protection des populations) vont de leur côté procéder à des analyses des repas pris par les membres d’équipage afin d’identifier la source de l’intoxication." La Brittany Ferries va procéder à la relève des personnels touchés, "afin de permettre au 'Pont-Aven' de rejoindre au plus vite sa destination".

Par ailleurs, "un centre opérationnel départemental (COD) a été activé en préfecture qui réunit l’ARS (Agence régionale de santé), le SDIS 29 (Service départemental d’incendie et de secours), la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique), la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) et la DDPP", précisent les autorités.